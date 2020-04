Se intensifica depósito de basura en bordo de contención de La Paz

Daniela Pérez

La Paz.- A través de una denuncia ciudadana obtuvimos el reporte de que en recientes días ha incrementado la cantidad de basura que, desde antes, las personas ya depositaban en el arroyo del bordo de contención que atraviesa a la ciudad de La Paz, situación que se ha agravado con la reducción de las rutas del camión recolector de basura durante la contingencia por Covid-19.

Los cauces de arroyos en la ciudad regularmente son utilizados como vertederos de escombros, pero en particular el bordo de contención, en sus diversas intersecciones es común encontrar a personas en situación de calle que han convertido las zonas debajo de los puentes como su hogar.

En particular, la denuncia se refiere al bordo de contención ubicado en avenida El Triunfo Forjadores y La Ribera, en donde notablemente se pueden apreciar varias descargas de escombros, basura esparcida en toda la zona, malos olores resultado del depósito de cadáveres de animales, presencia constante de moscas, e incluso la presencia de un par de personas en situación de calle que han adecuado un pequeño lugar a modo de vivienda en la zona con cobijas, cajas, etc.

Carlos Manuel López, pequeño empresario, señala que de manera más recurrente las personas han empezado a acudir al bordo de contención a depositar restos, situación que considera una inconciencia, ya que señala, en temporada de lluvias, el arroyo correspondiente transporta toda la basura que se acumula hacia las playas locales.

Mencionó sobre el cobro de tarifa para recolección de basura para los negocios, que a pesar de que es una buena medida, ésta debería aplicarse a este tipo de casos y aumentar la vigilancia, por lo que finalmente su llamado fue a que las autoridades apliquen las medidas y sanciones correspondientes a multas por estos actos.