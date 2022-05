Titular de la SEP se lava las manos en el caso de ciberacoso

Luego de que la secretaria de Educación Pública (SEP) del estado, Alicia Meza Osuna dijera que no podía separar de su cargo de manera permanente a la persona acusada de ciberacoso por que la denunciante no puso su queja en el órgano de control interno de la dependencia, ahora que ya existe dicha denuncia la titular de la institución dijo que la decisión recae en dicha área.

“El órgano de control interno es quien va a decidir qué sucede, no tengo yo la decisión, la tiene el órgano de control interno. No te sabría decir cuánto tardará el proceso, no les he preguntado pero yo creo que será muy pronto”, expuso.