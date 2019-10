Se manifiestan maestros y personal de apoyo del Cecyte en oficinas del SAT

Exigen el pago de aguinaldo y retroactivo del aumento salarial. Pararon labores dos días afectando a más de 2 mil estudiantes. Regresan a las aulas este jueves pero trabajarán bajo protesta

Cabo San Lucas.- Personal docente y administrativo adheridos al Sindicato Único de Trabajadores del Cecyte en Baja California Sur en el municipio de Los Cabos, después de dos días de paro de labores realizaron ayer una manifestación frente a las oficinas del Sat para exigir al gobierno federal el pago del beneficio a los maestros que salieron destacados en la última evaluación, de los aguinaldos del mes de diciembre y el retroactivo del aumento salarial del mes de febrero de este año.

Así lo dio a conocer la delegada sindical del Cecyte plantel 04, Jimena Pérez Bucio, quien indicó que por eso es el movimiento de los trabajadores a nivel nacional.

Subrayó que el gobierno federal no les está garantizando las prestaciones ni el incremento al salario.

“Faltan más de 2 millones de pesos en prestaciones a nivel nacional, por eso están parando 26 estados en el país y en Baja California Sur se quedaron 5 mil alumnos,de los 12 planteles en la entidad, sin clases el martes y miércoles, a causa de esta manifestación por no encontrar los maestros respuesta a sus peticiones,

En Los Cabos más de 2,500 alumnos no tuvieron clases esos dos días.

Refirió la líder sindical que este jueves se reanudan las clases y dieron un plazo al gobierno federal hasta el 4 de gobierno para que en México otorgue respuesta.

De no ser favorable, recalcó, analizarán irse a huelga general o tomarán otras medidas.

Hubo un primer paro el 4 de septiembre, prometieron pagar al 15 de octubre y no pagaron y ahora están dando un plazo al 4 de noviembre.

En cuanto a los maestros que están participando a nivel estatal dijo que son más de 1,600 trabajadores entre personal administrativo, personal docente y personal técnico de apoyo y en Los Cabos son 300 trabajadores.

Mañana regresan a clases pero trabajarán bajo protesta hasta que haya respuesta favorable.