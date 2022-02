¡Se nos casa! Simone Biles anuncia su compromiso

La gimnasta olímpica Simon Biles, anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano de la NFL, Jonathan Owens, a través de sus redes sociales, en donde publicó mediante una serie de imágenes el mágico momento.

WOKE UP A FIANCÉE 💍💍😭

I can’t wait to spend forever & ever with you, you’re everything I dreamed of and more! let’s get married! 🕊🤎@jjowens_3 pic.twitter.com/BcrWvhEE38

— Simone Biles (@Simone_Biles) February 15, 2022