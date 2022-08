Se preparan estudiantes para el regreso a clases saludable

Este regreso a clases será diferente a los anteriores, tras la pandemia o la misma pandemia, es el parteaguas para una nueva forma de vivir: limpieza y nutrición van de la mano para tener calidad de vida.

Platicamos con Fernanda, estudiante recién integrada a primero de secundaria, a quien preguntamos acerca de las medidas de higiene que tiene que implementar en este regreso a clases.

Dijo que se tiene que continuar con el lavado de manos constante, usar gel, estornudar y cubrirse con el antebrazo; aunque, Fernanda comenta que ojalá ya no se utilice el cubrebocas, dice querer estar libre de ello.

De acuerdo con la página web de un reconocido hospital, la nutrición diaria es la base de lo que somos; si nos nutrimos bien y ejercitamos nuestro cuerpo regularmente tendremos una vida llena de salud y bienestar.

El plato del buen comer clasifica a los alimentos en tres grupos de acuerdo con los requerimientos del organismo. Todos los grupos son igual de importantes, ya que los tres son necesarios para estar sano.

La finalidad del plato del buen comer es lograr que las personas que tienen una alimentación saludable la conserven, además de reorientar los patrones alimentarios deficientes hacia otros más saludables y que ayude a prevenir enfermedades.

“¿Crees que si te alimentas bien tendrás mejor desarrollo emocional y físico?”, preguntamos a Fernanda:

“Sí. Por ejemplo, yo estoy chaparrita, pero si me cuido más no sé, si duermo a mis horas y me preocupo más por mí, pues creo que sí podré crecer más”.

“¿Qué opinas de la comida chatarra?”, preguntamos a la estudiante.

“Se debería de dejar de vender mucho porque realmente nada más afecta y afecta al medio ambiente, las bolsas, la basura afecta eso afecta mucho al medio ambiente”.