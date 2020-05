Se prevé en Junio la alza de casos por covid-19 en BCS

Foto: Rossy Díaz

La Paz.- El secretario de Salud en BCS, Víctor George Flores, expuso que de acuerdo a los pronósticos en junio, se espera un crecimiento importante de casos de Coronavirus en la entidad.

El funcionario estatal explicó que gracias a las medidas de la jornada nacional de sana distancia, se están controlando los casos y el canal endémico se ha mantenido estable como lo registran las cifras en el estado.

Dijo que aún no se puede echar las campanas al aire, ni relajarnos porque de lo contrario esto se desbordará.

“Aquí en BCS tenemos un panorama más halagador, pero no podemos relajarnos todavía porque no podemos salir del área de riesgo y estos son también pronósticos, estimaciones y bien sabemos que los pronósticos no son certeros y todo es variable”, sostuvo.