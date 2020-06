Se promueve a Los Cabos de manera integral, sin límites: Fiturca

No hay ningún destino que esté realizando una serie de campañas promocionales tan segmentadas y tan dirigidas a nivel local, nacional e internacional en esta etapa de la nueva normalidad como es Los Cabos, así lo expuso el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), Rodrigo Esponda Cascajares, en reunión con empresarios de este destino turístico.

“Hay algunos destinos están haciendo una sola campaña pero no que estén reforzando todos los elementos y nosotros creemos que por la situación actual se tiene que dar un trato integral a toda la campaña, no tendría ningún caso hacer alguna campaña internacional para que dentro del destino no se refuercen elementos de los protocolos y de la relevancia de que el colaborador se cuide y cuide el turista y que también el turista cuando llegue se cuide y cuide al colaborador, esas campañas dirigidas, tenemos que ser muy precisos en la inversión y comunicación que se realice”.