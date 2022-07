A morena se le puede ganar, los números están ahí: PRI

Ante las declaraciones del exgobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño donde mencionó, que Víctor Castro Cosío ganó en las elecciones del 2021, gracias al Partido del Trabajo (PT) quien abrió de nueva cuenta el interés político en el municipio cabeño, el equipo informativo de CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos se dio a la tarea de buscar la opinión de otros actores políticos de Los Cabos.

Fue así que, el representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en BCS, Jesús Flores Romero expuso que a Morena y el PT si se les puede ganar y los números lo demuestran.

“No es mi postura, ni es la de nadie, es la postura de los números; y la postura de los números y la claridad y la realidad de los números es una situación que ahí está, que se dio y así fue como se dieron los resultados electorales, ante esa participación ciudadana, no es que yo sea de un partido o sea del otro, vamos participando juntos y juntos se gana o juntos se pierde; pero en la esencia de lo que menciona el ex gobernador, pues habría que valorar; no tan solo el gobernador del estado gana con los votos del PT, sino también la presidenta municipal de La Paz hubiera perdido y también el presidente municipal de Los Cabos hubiera perdido si hubieran ido solos, si no hubiera ido el PT con ellos”.

Prueba de ello es que en la candidatura de la gobernación, solo por Morena tuvo 103 mil 500 sufragios mientras que, la coalición Unidos Contigo encabezada por Pancho Pelayo obtuvo 109 mil 034 votos, según información del Instituto Estatal Electoral (IEE).

Ante ello, el propietario del PRI en BCS, Jesús Flores Romero declaró que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tanto en la gubernatura como en la presidencia municipal de La Paz y Los Cabos no hubiera ganado sin la intervención de los demás partidos que conformaban la coalición “Juntos Haremos Historia”.

“Pero solo Morena, en lo que hubiera sido la gubernatura, la presidencia municipal de La Paz y Los Cabos por supuesto que no hiera ganado, ganan así hubiera sido con un voto dos o tres los que sean de cada uno de los partidos que participaron, porque acuérdate que juntos haremos historia, hay otros partidos que también abonaron al resultado electoral; pero lo que también te puedo decir, que queda claro, es que morena no es invencible, que a Morena se le puede ganar como se le ganó en La Paz”.

Expuso que sin duda, las declaraciones del ex gobernador de Baja California Sur han dado mucho tema del cual hablar , no obstante, Jesús Flores Romero concluyó diciendo: “los números no mienten y queda claro que a Morena se le puede ganar en BCS, de ahí la necesidad y obligación impostergable que tiene la “oposición” de exhibir compromiso social, abanderamiento de causas e inclusión ciudadana para competir en el 2024”.