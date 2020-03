Se realiza el primer torneo nacional de Roller Derby en La Paz

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo se lleva a cabo el primer torneo nacional de Roller Derby en la ciudad de La Paz titulado “Torneo Guaycura”.

Equipos de la Ciudad de México, Pachuca, León Guajanjuato, Guadalajara y Tijuana visitan tierras sudcalifornianas para enfrentarse en la primera edición de este torneo en la ciudad, que tiene lugar en el Polideportivo, en Misioneros Combonianos 21, 3 de Mayo I, 23075.

Esta mañana desde las 09:00 hrs. iniciaron los encuentros con el primer enfrentamiento entre el equipo Fugaz del Estado de México vs. Medusas de Pachuca, el segundo encuentro entre Vipers de Tijuana vs. Minervas de Guadalajara, para finalizar con nuestro equipo local de Aguamalas vs. Freyjas de León Guanajuato.

Equipo Aguamalas RD, de La Paz B.C.S.

Para las 16 hrs. se esperan dos juegos más, y para el domingo 15 de marzo se reinicia la jornada desde 09 hrs hasta las 15 hrs. para así anunciar el primer, segundo y tercer lugar.

El Roller Derby es un deporte de contacto, velocidad y estrategia originario de Estados Unidos, cuya mecánica del juego se basa en una carrera sobre patines quad al rededor de una pista ovalada, donde dos equipos compiten entre si con el objetivo de acumular la mayor cantidad de puntos posibles a medida que el anotador va rebasando a los jugadores defensores que tienen permitido impedir y obstaculizar su paso mediante el contacto físico reglamentado.