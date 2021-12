Se registra accidente automovilístico en Cerro Colorado de SJC

Omar Barrera Núñez, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos en San José del Cabo, dio a conocer que esta tarde se registró un accidente en el Corredor Turístico con dirección a Cabo San Lucas a la altura de Cerro Colorado, uno de los 2 vehículos quedó volcado, se registra una persona lesionada.

Indicó que jefe de Bomberos que después de las 17 horas, elementos de rescate recibieron el reporte de un accidente automovilístico sobre la carretera Transpeninsular a la altura del Cerro Colorado, sitio en el que 2 unidades fueron los protagonistas de este lamentable suceso.

“Se impactaron 2 vehículos y uno de ellos quedó volcado y el otro quedó a un costado de la cinta asfáltica, resultando de este accidente una persona lesionada sin gravedad”.

Recalcó que el servicio que brindó el cuerpo de rescate fue inmediato cuyo objetivo era resguardar la integridad de quienes protagonizaron el incidente y las de los propios Bomberos, exhortó a los automovilistas a no conducir a exceso de velocidad.

“Uno de los principales problemas es el exceso de velocidad y es que el Corredor Turístico, es una carretera para conducir a no más de 90 kilómetros por hora, por lo que el automovilista debe respetar los límites de velocidad”.

Concluyó que es importante que los automovilistas y choferes no usen el teléfono celular a la hora de conducir, no manejar bajo los influjos del alcohol o drogas, además de no manejar cansado.