Se registrará ante Hacienda la ampliación de la Planta Desaladora

En el marco de la reunión que sostuviera el presidente municipal de Los Cabos Oscar Leggs Castro, con el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, el representante de la Secretaría de Hacienda Víctor Baca, el director general adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos Antonio García Carreño, y el director general del Organismo Operador del Agua Potable Ismael piña, acordaron dar los primeros pasos para solucionar el problema de desabasto de agua en este destino turístico, con el registro ante hacienda para la ampliación de la planta desaladora.

Fue en dicha reunión realizada en la Sala de Gobernadores este jueves en la ciudad de La Paz, donde Víctor Baca, coordinador de la Unidad de Entidades Federativas UCEF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Antonio García de Banobras, se comprometieron ante el gobernador del estado Víctor Manuel Castro Cosío, a que el próximo lunes quede debidamente registrado por el Gobierno estatal el proyecto de ampliación de la desaladora para Cabo San Lucas.

Al término de la reunión, en conferencia de prensa el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, reiteró que este resultado es el producto de un gran esfuerzo que ha hecho el personal de Oomsapas, cumpliendo con todos los requisitos.

‘’No ha sido fácil pero no hemos bajado la guardia, hoy por hoy estamos en la antesala de ya iniciar los trabajos de lo que será la ampliación de la planta desaladora ya existente; es un paso muy importante el que se da el día de hoy para garantizar el desarrollo de Los Cabos los próximos años, porque sin agua no hay desarrollo’’, puntualizó.