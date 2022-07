Se requiere un censo de personas con discapacidad y autismo

Teresita de Jesús Valentín Vázquez, diputada del Distrito XIV por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que es necesario tener un registro estatal de las personas con autismo, incluso de personas con discapacidad y en el que el sur de la entidad, es ejemplo a nivel estatal en el tema inclusivo.

Declaraciones sobre los buenos resultados que tuvo el Congreso Municipal de Autismo en Los Cabos, organizado por el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad, dirigido por Esmeralda Ceseña, y que servirá para conocer las demandas ciudadanas en este asunto y crear las políticas públicas enfocadas al autismo, será darle dientes a la legislación y no sea una ley muerta.

“Gracias al trabajo de la maestra Esmeralda Ceseña y del Instituto se ha logrado identificar a más de 400 personas con autismo, acción que hace falta en el resto de los municipios, por lo que es muy importante dar estos datos, inclusive en Tribuna he dicho que se realicen censos para los demás municipios ya que no se tiene ningún censo, inclusive en Mulegé no se tiene un diagnóstico de cuantas personas con discapacidad hay y con este tipo de autismo”.