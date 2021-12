Coach que humilló a mesero anuncia su retiro

El conferencista y coach, Carlos Muñoz, anunció su retiro indefinido a través de su cuenta de Instagram y su canal de YouTube, en los que compartió un video explicando el motivo por el cual dejaría las redes sociales y para mencionar que su personaje de “Master Muñoz” no representaba su verdadera personalidad.

“Master”, como es conocido en redes sociales, se hizo viral hace un par de meses, por humillar aun mesero de manera pública, usándolo como ejemplo en una de sus conferencias, en donde dijo que el joven ejercía la profesión de mesero y no tomaba uno sus cursos, era porque no tenía el “hambre de emprendimiento”.

“Llegó un momento de hacer un alto en el camino y ver hacía donde transitar. Cuando arrancamos, nuestra idea era muy sencilla, crear un canal de comunicación que nos ayudara a gritar a los cuatro vientos, que si se puede emprender y de esa forma impulsar a miles de emprendedores. Esa meta, se ha logrado”, comentó en su video.

Aceptó que si bien su intención era impulsar a la gente a emprender, así como compartir sus conocimientos y potencializar a las personas, a través de redes sociales, reconoció que aunque logró su cometido, en el camino se percató que su personaje llegó a convertirse en frívolo, ofensivo y superficial, además de que no se identificaba con él y que se retiraría de las redes para hacer una introspección y cambiar profundamente del cual dijo que sería un periodo largo, por lo que no estaba seguro de cuando volvería, pero que cuando lo hiciera, trabajaría en los emprendedores.

“Se que el personaje de Master Muñoz fue disruptivo, pero en ocasiones, también se volvió ofensivo, frívolo y superficial. No me identifico. Por lo tanto desde hace algunos meses, me he planteado la necesidad de evolucionar, de cambiar profundamente. Me despido hoy de ustedes para entrar en un proceso largo y de introspección, no se cuando regresaré pero se que el día que lo haga, lo haré para trabajar en ustedes, los emprendedores, finalizó”.

También mencionó que en este tiempo largo que permanecerá fuera del ojo público, lo utilizará para estar cerca de su familia, amigos y personas que siempre lo han inspirado a crecer, así como para reinventarse. Dijo que analizando su contenido pudo observar que no estaba trasmitiendo el mensaje que realmente quería. Agradeció a su equipo de trabajo y que el día decida volver de nuevo a las redes, lo hará enfocándose en el propósito que siempre ha sido en el inicio.

Cabe destacar que Master Muñoz, fue criticado por su comportamiento que tenía con el público al que muchos, aseguraban que menospreciaba los distintos trabajo, y tras darse a conocer el escándalo en el que involucró a un mesero. Se justificó diciendo que su forma de hablar era muy fuerte, debido a la que al carácter de su personaje, pues el objetivo era el causar impacto, además aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues al final le ofreció una beca al mesero “para que se superara”.

A lo que el mesero en lugar de tomarse negativamente el asunto, aprovechó su fama y le contestó al famoso coach con humor.

Otro caso en el que se vio involucrado, fue cuando llamó “Minion” a una trabajadora de limpieza, dando a entender de que había persona que no podían aspirar a más. También en el 2019, cuando compartió un video en donde dijo que la universidad, ni el título universitario, no servían para la vida real, porque “la educación sólo enseñaba a ser obrero y no crear”, este ultimo no causo tanto revuelo como el caso del mesero, pero si generaron una opción negativa por parte del publico.

No cabe duda que se vio envuelto en mucho escándalo y su regreso es incierto, podría tomarse días, semanas o meses. Tampoco sabemos si habrá un cambio drástico en su personaje, pero esperamos que cuando regrese muestre lo mejor de él.