Se retira la tenista Maria Sharápova

A través de un artículo en las revistas “Vogue” y “Vanity Fair”, la tenista María Sharapova anunció su retirada de las pistas de tenis a los 32 años.

Nacida en Siberia, su familia huyó de la catástrofe nuclear de Chernóbil cuando ella tenía seis años, emigrando a Estados Unidos, en donde se convertiría en la tenista número uno del mundo a los 18 años.

En un ensayo exclusivo para Vanity Fair y Vogue, la leyenda del tenis reflexiona sobre su carrera, mira al futuro y pregunta: ¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido?

“El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Adiós”.