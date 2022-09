Se retoma jornadas de limpieza en CSL

Continuando con las jornadas de limpieza para el municipio cabeño, la mañana del sábado 17 de septiembre, funcionarios públicos dejaron atrás los escritorios y plumas para tomar escobas y palas para comenzar a limpiar cada una de las calles del territorio cabeño. Es de esta manera como se llevó a cabo la limpieza de la colonia Arcos del Sol en la delegación de Cabo San Lucas; el delegado Raymundo Zamora estuvo acompañado por el presidente municipal de Los Cabos Oscar Leggs Caastro y la directora de atención ciudadana Dina Margarita Araiza.

La jornada de limpieza comenzó aproximadamente a las 7:30 am, donde cada uno de los ciudadanos, vecinos y personal del ayuntamiento sumaron esfuerzos e hicieron un mismo equipo en beneficio de la imagen de la colonia Arcos del Sol con la labor de tener las calles en óptimas condiciones, que es la visión del XlV ayuntamiento de Los Cabos. El delegado Raymundo Zamora expresó que es importante que la ciudadanía se sume a este tipo de actividades para que el cambio sea notable y las cosas funcionen bien.

“Este es un trabajo que regularmente hace el área de servicios públicos, pero hoy tenemos que sumarnos porque es la única forma para que las cosas funcionen, y así estaremos todos los sábados mientras nos lo permita las condiciones del clima; septiembre y octubre son meses de lluvia y huracanes, pero todos los sábados estaremos limpiando diferentes puntos de las colonias, y en la colonia que no estemos nosotros, pero donde si están ustedes ayúdennos y limpien la parte que les corresponde que es el enfrente de su casa, los parques públicos.”

Si bien existe un sector de la ciudadanía interesada en continuar apoyando y sumando esfuerzos, existe otro sector de ella que exige que personal de servicios públicos sean quienes mantengan limpias cada una de las falladas de los domicilios, es por ello que el alcalde de Los Cabos Leggs Castro puntualizó que cuando la ciudadanía no participa las cosas continúan mal.

“Cuando vamos y les limpiamos la gente no sale a la siguiente semana está igual de sucio, cuando la gente no participa, cuando no entiende que tiene que participar también, es muy complicado mantener limpio. Sí vamos si nos organizamos, pero también ellos deben de participar para que vean que es trabajo mantener limpia toda la ciudad y si participan nos van ayudar mucho a contribuir para ello”

Una labor complicada la que día a día realizan cada una de las cuadrillas de servicios públicos, sin embargo, no es algo imposible; si bien hace falta más personal o bien la implementación de unas mejoras para la limpieza de Los Cabos, la suma de esfuerzos entre gobierno y ciudadanía es primordial es la base sólida que puede fortalecer a que el destino cabeño continúe siendo líder por sus bella, cultura y unas playas limpias.