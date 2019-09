Se revisará a detalle nombramiento de Arturo Sandoval y se conocerá a fondo del caso Ojeda, regidores

Los regidores Irene Román y Belmar Pimentel, integrantes de la Comisión edilicia del Agua Potable, señalaron que aún no reciben notificación del Juzgado sobre el caso de Ojeda Mestre y que estarán atentos. Belmar Pimentel dijo que pudiera haber un conflicto de intereses si se comprueba que Sandoval tiene relación familiar con el edil Cristhian Agúndez

San José del Cabo.- Si bien la Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable (Oomsapas) aprobó el nombramiento de Arturo Sandoval como titular de la dependencia de agua, los regidores Julio Belmar Pimentel e Irene Román, señalaron que tendrán que revisar a detalle su currículum y si tiene algún lazo familiar con el regidor Cristhian Agúndez y evitar caer en un conflicto de intereses.

Irene Román, informó que ayer por la mañana recibieron una notificación de amparo que interpuso el ex director del Agua Potable, Ramón Ojeda Mestre, por parte de su equipo de abogados, por lo que se presentó a la Junta de Gobierno para checar la situación que se estaba generando en esos momentos, luego de que se les hizo llegar este resolutivo.

Ya en ese momento, al entrar y participar de la reunión, se dio cuenta que recién se acababa de nombrar una propuesta del nuevo director del agua, dijo que desconoce el currículum de Arturo Sandoval, no se tiene la información a la mano, entonces aseveró, es una propuesta que “necesitamos revisarla a detalle”.

-¿Regidora, procede o no el recurso que interpuso Ojeda Mestre y qué va a pasar una vez nombrado a un nuevo director por la Junta de Gobierno?, se le preguntó.

-En este momento yo traigo el documento y lo analizaré con mi abogado, cada uno de los regidores deberá cerciorarse que no se esté incurriendo en una violación a las leyes y que todo sea para bien del municipio.

Reiteró entonces que lo que procede es revisar la situación en una mesa de trabajo con sus compañeros ediles.

Por su parte, Julio Belmar Pimentel, dijo que le informaron del documento que el mismo Ojeda Mestre, hizo llegar a la Oficialía de Partes en la oficina de Cabildo, pero aclaró que no han recibido la notificación del Juzgado por lo que no pueden como ediles acatar alguna disposición sin una notificación oficial vía Juzgado.

“Vamos a esperar a que se nos notifique de manera oficial, en tanto no haya una notificación del Juzgado no podremos dar el siguiente paso, pero lo que sí podemos hacer es revisar el documento y tenerlo como antecedente y esperar la información oficial”, indicó.

Dijo que la propuesta de Arturo Sandoval como director del Organismo Operador se llevará a Cabildo, “quiero pensar que se nos va a hacer llegar la información necesaria para evaluar el perfil, he sido un crítico constante del actuar de quienes han estado al frente del Organismo Operador y lo que no se puede permitir es ya dar un voto de confianza y seguimiento equivocado, la ciudadanía no está para que se siga probando la eficacia de los directores, lo que espera es tener agua en su casa, lo que no está sucediendo actualmente”

“No tengo ningún problema que quede quien deba de quedar en la dependencia, pero sí que tome las riendas de manera seria, si no se tendrá que voltear a ver otras opciones, lo analizaremos muy bien en Cabildo para ver si se da el voto probatorio a dicho nombramiento”, recalcó.

Además observó el Regidor que revisará muy a detalle el currículum, “necesitamos tener toda la información para tomar una decisión consensuada, seria, estricta, si hubiera algún parentesco de Arturo Sandoval con el regidor Cristhian Agúndez, presidente de la Comisión del agua, habrá que plantearlo en la mesa de Cabildo, para no caer en un conflicto de intereses”.

Por último hizo un llamado a sus compañeros de Cabildo a que antepongan el sentir ciudadano, de nada sirve cumplir con un perfil que venga a modo para favorecer ciertas situaciones; “y no quiero pensar que este sea el caso del ingeniero Sandoval, el principal actor debe ser el usuario, que cuando abran la llave tengan agua, de nada sirve un currículum amplio, si a la hora que el usuario abre la llave no cuentan con agua”, concluyó.