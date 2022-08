¡Casi no la cuenta! Hombre se salva ser arrastrado por arroyo en San Pedro

La tarde del martes 9, en las inmediaciones del arroyo en el poblado de San Pedro, un vehículo Pick Up color blanco, fue arrastrado por la corriente, luego de las intensas precipitaciones que tuvieron lugar al sur de la media península.

Se dijo que un masculino de entre 50 y 60 años intentó cruzar el arroyo por debajo del puente, cuando este aún no crecía su caudal; sin embargo, una bajada de agua repentina que fue producida por las fuertes lluvias que tuvieron lugar en zonas altas, lo arrastró arroyo algunos metros abajo.

“Afortunadamente no pasó mayores. Ahorita le recomendamos a la gente no cruzar arroyos. Estaba secó cuando quiso pasar y le llegó; afortunadamente, pudo salvarse y fue auxiliado también por vecinos del lugar. Solo tuvo algunos raspones y un tobillo lastimado”, indicaron autoridades de la Policía Estatal.

Asimismo, solicitaron apoyo de ambulancias que llevaron al herido al Hospital Juan María de Salvatierra para su mayor valoración médica.

En esta temporada de lluvias y huracanes se recomienda no salir de casa de no ser necesario mientras esté lloviendo, así como de revisar los techos de su vivienda y tratar de asegurar las partes que pudieran volarse (tejas, chapas u otros). También retirar cualquier objeto exterior a tu vivienda que pueda ser eventualmente impulsado por el viento, asimismo, no sacar la basura, cerrar y asegurar ventanas y puertas, además de mantener las mascotas lugares seguros.