Se suicida a los 38 años el exfutbolista Miljan Mrdaković

Internacional, (Actualidad RT).- Miljan Mrdaković, exfutbolista de la selección juvenil de Serbia y participante de los Juegos Olímpicos Pekín 2008, se suicidó en su casa de Belgrado a los 38 años de edad, informaron este sábado medios locales.

El delantero, que se retiró en el 2017, defendió los colores de 20 clubes de 10 países diferentes, anotando más de 100 goles en todas las competiciones.

RIP to Miljan Mrdakovic who took his own life in Belgrade earlier today.

Miljan had a successful career here and abroad and represented Serbia at the 2008 Olympics in Beijing.

Thoughts & prayers to his family ❤ pic.twitter.com/aNXmwiU6PV

— Serbian Football (@SerbianFooty) May 23, 2020