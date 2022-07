Se suma Baja California Sur al programa IMSS-Bienestar

Este miércoles se firmó el acuerdo para la implementación y operación del programa IMSS-Bienestar en el estado de Baja California Sur y se instaló la mesa de transición. Con ello, los servicios de salud a cargo del Gobierno estatal serán ahora administrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los sudcalifornianos sin seguridad social podrán acceder a atención médica garantizada y de calidad. Así lo manifestó el gobernador del estado Víctor Castro Cosío, quien encabezó el evento.

El mandatario estatal detalló que con la firma de este convenio se establece una comisión que trabajará en la transición hacia el nuevo modelo de salud. Asimismo, indicó que se prevé que IMSS-Bienestar inicie operaciones a finales de este año.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, mencionó que se espera beneficiar a alrededor de 250,000 personas en la media península. Destacó que desde el mes de abril han trabajado en evaluar cuáles son las necesidades del estado en términos de atención sanitaria.

“El paso que dimos hoy es el de no solamente firmar el convenio marco, sino además participarle a toda la sociedad, en eso van incluidos los medios de comunicación, los poderes públicos del Estado, las cámaras empresariales, sindicatos, de cómo va este proceso. El número de beneficiarios para Baja California Sur está calculado en toda la población que está fuera de la seguridad social, la población que no tiene IMSS, que no tiene Issste. En este caso, son alrededor de 250,000 personas las que se atienden en los servicios estatales de salud”, expresó.