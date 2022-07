Se suma otra petición para abrir gratuitamente el libramiento en Los Cabos

Una agrupación más se suma a la petición de abrir el libramiento de cuota que hay en el municipio de Los Cabos sin ningún costo a la ciudadanía en general durante las horas de mayor tráfico vehicular, en esta ocasión fue el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el estado, David Illedra Villegas, quien hizo la solicitud.

Durante la jornada de reforestación que realizó la agrupación en el municipio de La Paz, el líder sindical hizo un atento llamado a las autoridades estatales y federales para que tomen en cuenta esta opción que dijo es necesaria para desfogar el tráfico que se genera en la carretera transpeninsular que une Cabo San Lucas con San José del Cabo, y así disminuir los accidentes viales que ocurren constantemente en dicha vialidad.

Illedra Villegas expuso que aún no platica el tema con los representantes de gobierno:

“Fíjate que no hemos tocado el tema y no lo hemos hecho de manera oficial pero sí quiero aprovechar ahorita con sus medios de comunicación porque sabemos que las autoridades están muy atentas. Y para que nos echen la mano y se abra de forma gratuita para toda la ciudadanía, y es que la verdad sí hace mucha falta para que no se congestione tanto”, comentó.