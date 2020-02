Se suman diputados de BCS a paro de mujeres

La Paz.- A través de diversos pronunciamientos, diputados del Congreso local se sumaron al paro nacional de mujeres el próximo 09 de marzo.

La diputada Mercedes Maciel Ortiz aseguró que la huelga laboral significa no realizar el trabajo asalariado en empresas, comercios, fábricas, servicios públicos de salud, educación, cuidados, u otros, sino que las mujeres “desaparezcan físicamente” de todos los espacios que ocupan y en los que está invisibilizada o infravalorada.

Añadió que, además de un paro en el ámbito laboral, la huelga tiene previsto extenderse y abarcar trabajos domésticos y de cuidado, espacios educativos y todas las formas de consumo no imprescindibles para la vida.

En el ámbito laboral, las mujeres continúan haciendo frente a diversas formas de desigualdad, como tener los trabajos menos cualificados, menor acceso a puestos de responsabilidad, las brechas salariales y el acoso laboral.

Las tareas de reproducción, domésticas y de cuidado, dijo, “son actividades invisibles, no valoradas y no reconocidas, tradicionalmente a cargo de las mujeres”. Algunos estudios estiman que el conjunto de estos trabajos supondría entre el 45% y el 75 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países del mundo.

En cuanto a los espacios educativos, “aún están presentes muchos valores machistas y racistas que siguen sosteniendo y reproduciendo desigualdades”, sostuvo.

Maciel Ortiz hizo un llamado a los Poderes del Estado y a la iniciativa privada a sumarse al movimiento “no castigando a las mujeres por manifestarse”.

Por su parte, la también legisladora Daniela Rubio Avilés, expresó que ante el incremento de la violencia hacia las mujeres en todo el país, incluido Baja California Sur, se solidariza y se suma al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo.

También convocó a empresarios, instituciones públicas y universidades a que apoyen a la mujer sudcaliforniana en esta actividad; así como el que no se les descuente el día de trabajo a las mujeres que se sumen a esta actividad.

Aclaró que el problema no radica en la tipificación de delitos contra la mujer ni en la necesidad de aumentar las penas, sino en las actuaciones de las instituciones encargadas de la prevención, persecución y sanción de estas conductas antijurídicas.

Por ello, dijo, las autoridades mexicanas y las estatales tienen una mayor obligación de realizar investigaciones eficaces y que terminen en una sanción penal a quienes cometen actos de violencia hacia la mujer.

A su vez, el diputado Ramiro Ruiz Flores manifestó su simpatía a favor del paro nacional como parte de un “ya basta” y que éste sea el inicio de “una nueva etapa para millones de mujeres en todo el país que hoy sufren de violencia”, enfatizó.

Hizo la solicitud a nombre de su fracción parlamentaria para que, a la brevedad, el Congreso del Estado y todos quienes lo integran hagan saber a la opinión pública de Baja California Sur y de México “que la XV Legislatura está a favor del paro nacional del 9 de Marzo de 2020; pero sobre todo, está presente en forma permanente a favor de la lucha de las mujeres”.