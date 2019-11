Se sumarán sindicatos de los Cecytes BCS a marcha nacional en la CDMX

*De no encontrar apoyo de la SCHP a sus demandas podrían irse a paro nacional

Los sindicatos de los Cecytes en Baja California Sur marcharán este cinco de noviembre en la Ciudad de México para exigir al gobierno federal el cumplimiento en el pago de los aguinaldos de diciembre y el retroactivo que se autorizó del aumento salarial con fecha de febrero de este año, así lo informó la delegada del Cecyte plantel 04, Jimena Pérez Bucio.

Informó que se reunieron en la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) los presidentes de la confederación de sindicatos de los CECYTES, con el Maestro Juan Pablo Arroyo, titular del ramo.

La respuesta sigue siendo que confíen en que todo se va a pagar, pero que aún la Secretaría de de Hacienda y Crédito Público(SHCP) no radica los recursos para se dispersen en los Estados. Por lo anterior los Sindicatos de los CECYTES acordaron sumarse a esta marcha a nivel nacional.

Dijo que Es de entenderse que BCS, no puede llevar un contingente como los compañeros que están cerca de la Ciudad de México sin embargo apoyarán con recurso económico para incrementar el número de compañeros que asistan a la manifestación.

Se está valorando si de manera simultánea a la marcha se hará paro de labores en todos los estados, ya que de no tener respuesta del Gobierno Federal después de la protesta es la Cdmx, se valorará la propuesta de ir a paro indefinido.

No es cómodo para nadie poner sobre la mesa de acciones un paro de esta magnitud que no tiene precedentes en el cecyte, pero si no hay respuesta a su demanda seguirán adelante con sus manifestaciones .

Se inducía además que únicamente el dirigente sindical irá a la Ciudad de México el día de la marcha y el resto del recurso de destinará a apoyar a los sindicatos a llevar más compañeros a la explanada del zócalo de la capital del país

El punto es la marcha este martes y si no hay respuesta se irán muy probablemente a paro indefinido.