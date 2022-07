Sebastian Vettel anuncia su retiro de la Fórmula 1

Sebastian Vettel, múltiple campeón de F1, anunció de manera oficial que la actual temporada de la máxima competición de automovilismo, será la última de su carrera.



“Anuncio mi retiro al término de la temporada 2022. Pienso que es importante explicar la razón de esta decisión, la cual fue muy difícil tomar. Amo este deporte, pero así como hay una vida dentro de las pistas, tengo una fuera de ella. Soy padre de 3 niños y quiero pasar mucho más tiempo con mi familia”, explicó el corredor de Aston Martin.

BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season

4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx

— Formula 1 (@F1) July 28, 2022