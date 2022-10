Secretaría de Cultura incumple con el pago a músicos del noroeste

Una decena de ensambles y grupos musicales manifestaron su molestia en redes por el incumplimiento en la entrega de recursos económicos por parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Cultura. Dichos recursos, que van de los 250,000 a los 260,000 pesos por agrupación, cubrirían los honorarios y los viáticos de su participación en el Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Música Raíz México, el cual contempla presentaciones en distintos estados del país.

Según señalaron Fernanda del Peón y Emmanuel Agúndez, integrantes de Ensamble Áureos, los afectados son artistas de la región noroeste que desde el mes de agosto deberían haber recibido el dinero y que tienen fechas agendadas para octubre y noviembre como parte del festival musical.

En el caso de Ensamble Áureos, son cinco las presentaciones programadas: el 6 de octubre en Huachinera, Sonora; el 9 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua; el 28 de octubre en La Paz, Baja California Sur; el 5 de noviembre en Cosalá, Sinaloa; y el 12 de noviembre en Ensenada, Baja California.

El retraso en la entrega del apoyo obligó a los músicos a cancelar las dos primeras presentaciones, y, de no recibirlo pronto, deberán suspender el resto.



“A diferencia de otras zonas, la zona noroeste es muy difícil de comunicación. Muchas veces para llegar a Hermosillo existen muy pocos vuelos directos. A veces tienes que tomar un vuelo que tiene un traslado o una espera en México y son dos vuelos, y de ahí tomar camiones a los pueblos o ciudades pequeñas donde se va a hacer. Entonces a nosotros sí, la verdad, desde que vimos que no se apuraban sí nos mortificó muchísimo porque era gestionar también toda la parte del viaje”, comentó Fernanda.

Entre otras de las irregularidades, mencionaron que no ha habido promoción de las presentaciones de los artistas del noroeste que forman parte del festival musical. Aunque les solicitaron imágenes para los carteles, estos no han sido difundidos.

“Acabo de revisar ayer en la programación del Instituto Sudcaliforniano de Cultura y no viene absolutamente ni un solo participante de los que están programados y son 25”, mencionó Emmanuel. “Y ni siquiera nosotros mismos que ya nos habían dado una fecha de participación aquí y eso es algo importante señalar porque realmente intentando buscar la cartelera de algunos otros estados, o de los festivales donde sabíamos donde íbamos a participar, pues no había nada”, agregó su compañera.

Ante la inconformidad de los artistas, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, escribió en redes sociales: “El área que opera esta convocatoria tiene la instrucción de convocar a cada una de las zonas para reprogramar actividades en lo posible. No se afectará ningún compromiso con los beneficiarios y se buscará llegar a acuerdos en bien de todos”.

Sin embargo, no todos los músicos están de acuerdo en que se reagenden los eventos. “Ya con el tiempo encima yo no lo veo viable porque, como dice María Fernanda, ya dispusimos de tiempo, proyectos cancelados para darle prioridad a esto. Volverlo a hacer ya nos representa más pérdida. Aparte de que a estas alturas del año ya tenemos muy poca maniobrabilidad de nuestra agenda y no podemos ya estar cancelando más compromisos por una situación que no se cumplió de su parte y creo que eso se tiene que respetar como en cualquier relación comercial”, declaró Emmanuel.

Enfatizó que las condiciones laborales de los artistas son precarias, y que es recurrente enfrentarse a este tipo de situaciones cuando se crean convenios de colaboración con las dependencias gubernamentales.