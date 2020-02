Secretaria de la FP dice NO al paro de mujeres para “no estar tentada a lavar platos”

Ciudad de México, (SinEmbargo).- Ante la convocatoria por parte de colectivos feministas para realizar un paro nacional sin mujeres en protesta por los recientes feminicidios ocurridos en México, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), les sugirió que, en vez de quedarse en casa “tentadas a lavar platos”, salieran a las calles y ocuparan los espacios públicos. Además, su esposo, el periodista John Ackerman, aseguró que las demandas fueron “redactadas por un macho represor”, lo que provocó que a ambos los tundieran en redes.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria federal aseguró que si las mujeres se quedan en casa, estarían tentadas a lavar los platos y arreglar la ropa, por lo que propuso que los hombres son quienes deben quedarse un día en casa:

Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz.

— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 22, 2020