Sector comercial preocupado que repunte de contagios frene economía

Mediante entrevista exclusiva durante el noticiero de CPS y Tribuna de Los Cabos, Gustavo Rubio, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Cabos (Canaco) expuso que tras dos años de grandes afectaciones por la pandemia de Covid-19 el destino ha tenido una gran recuperación económica, no obstante, la reciente alza de contagios puede frenar dicha recuperación lo que preocupa al sector comercial y llama a toda la población a no confiarse.

“Afortunadamente ha habido una gran recuperación principalmente porque nuestro destino turístico se ha recuperado gracias a todas las campañas de vacunación y concientización que se tuvieron con los ciudadanos y con los empresarios, aplicando las medidas de bioseguridad, igual, estamos arrastrando algunas deudas fiscales, de arrendamiento, préstamos y todo lo demás, pero la perspectiva es buena porque hay trabajo”, manifestó.

Destacó que la recuperación de la industria restaurantera y hotelera permitió la recuperación economía de la población y de la localidad, sin embargo, esta puede tambalear ante una posible 5ta ola de contagios.

El presidente de Canaco destacó que es un tema que alarma a toda la población pues en está ocasión los más afectados son los niños, pero también porque el municipio podría volver a la restricción de horarios y por ende al freno de actividades, lo que sin duda tiene preocupado y en alerta a todo el sector comercial.

Gustavo Rubio señaló que como cámara desde el inicio de la pandemia han apoyado a sus agremiados con capacitaciones, cursos y conferencias para la correcta aplicación de protocolos, no obstante, dijo:

“Desafortunadamente ahorita hay mucha confianza en muchos negocios pequeños, ya sea que pertenezca o no a cualquiera de las cámaras, pero también está el descuido de la ciudadanía, estamos confiando demasiado y aquí estamos viendo los resultados, el repunto de casos, entonces la recomendación, la pandemia todavía sigue, sigamos con todas las medidas en todos los lugares donde se nos ha recomendado”.

Finalmente, el presidente Rubio señaló que para este verano se prevé que no se tenga temporada baja, pues hay un gran número de reservaciones, así como proyectos de construcción, lo que es un aliciente para el destino y su economía, por lo que es vital que los contagios por Covid-19 no sigan incrementando, y no se frene la economía.