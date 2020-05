Sector de la construcción debe reiniciar actividades el primero de junio: Ricardo Davis

San José del Cabo.-Desde el punto de vista del presidente de Canacintra Los Cabos, Ricardo Davis Smith, la industria de la construcción debe empezar a reactivarse a partir del primero de junio, aplicando todas las medidas de sanitización que está recomendando el Gobierno federal y por supuesto deberán conformarse comités de seguridad para evitar que suceda un rebrote del coronavirus.

Indicó que se ha visto de cierto agrado que el Gobierno federal haya ofrecido una serie de normas y reglamentos que puedan servir a los empresarios para poder volver a trabajar de acuerdo al tamaño de la empresa, además ya anunció el Gobierno federal que habrá visitas aleatorias de inspección para asegurarse que las empresas estén debidamente preparadas.

“Es entendible la postura del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien tiene de alguna manera la responsabilidad de determinar si abre o no la industria de la construcción y también la minería el primero de junio, pero creo yo que todos los empresarios estamos haciendo lo justo, lo necesario para que nuestra gente también esté segura y no nos vaya a caer un rebrote dentro de las empresas, y para eso estamos revisando cómo va a ser el protocolo de transporte, de acceso a la entrada, áreas de trabajo, tal y cual como lo está marcando la Secretaría de Economía y el Gobierno federal, en este caso que es muy amplia la información que nos acaban de dar en estos días, sería que todas las empresas tomemos muy en cuenta todas estas medidas por parte del Gobierno federal”.

Insistió que sí se debe de abrir la actividad con todas las medidas de sanitización, porque las empresas no podrán sostenerse más y puede generarse un problema económico mayor.