SEDAPA actualiza el padrón del seguro de vida a pescadores

A casi un año de la actual administración estatal, la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), concretó la actualización del padrón del Programa de Seguro de Vida al Sector Pesquero Ribereño, mismo que quedó conformado por 2 mil 038 trabajadores y trabajadoras del mar, mencionó el titular de la dependencia José Alfredo Bermúdez Beltrán.

El servidor público estatal recordó que a través de este programa, el Gobierno del Estado otorga un respaldo solidario por hasta cien mil pesos a favor de la familia del productor o productora que fallezca por circunstancias relacionadas o no con su actividad productiva.

En ese sentido, informó que de los 2 mil 038 beneficiarios, 116 son mujeres, a quienes el Gobierno del Estado ha respaldado, para que logren incursionar en esta actividad; asimismo, refirió que el municipio con mayor número de inscritos es Mulegé con 1, 045 pescadores, seguido de La Paz con 433; en Comondú 360 beneficiarios, Loreto 157 y Los Cabos 43.

Explicó que las y los empadronados, son auténticos pescadores y pescadoras, luego de un estudio a fondo que se llevó a cabo por parte de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, con el propósito de que en el padrón no estén inscritos ciudadanos ajenos a esta actividad, tal como se detectó al inicio de la presente administración estatal.

Subrayó que el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, ha mostrado interés en dignificar el trabajo de quienes arriesgan su vida en el mar para llevar un sustento a sus familias, quienes por años se mantuvieron en el olvido; exhortó a la comunidad pesquera a acercarse para solicitar informes de los diversos programas que existen en materia de pesca.

Finalmente, recordó que el mandatario sudcaliforniano se ha comprometido a visitar los campos pesqueros a lo largo del presente sexenio a fin de escuchar las necesidades e impulsar al sector: “Que nadie se quede atrás”, resaltó.