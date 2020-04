SEDIF adaptará 10 albergues en BCS ante el Covid-19

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.-SEDIF adaptará 10 albergues en BCS para proveer y resguardar a personas en condiciones precarias y contagiadas por Covid-19.

Así fue como lo adelantó María Cristina Herrera Infante, directora general del SEDIF

“En coordinación con los 5 Municipios se pusieron a revisión y valoración determinados espacios que pudieran funcionar como albergues temporales para brindar cuidados, alimentación y apoyos asistenciales a personas que fueron diagnosticadas con el virus positivo de Covid-19 y que no cuentan con redes familiares en el estado o no tengan un espacio dónde llegar a dormir”, precisó.

Detalló que estos espacios serán únicamente para personas en condiciones vulnerables portadoras del virus, pero que no experimenten síntomas, con la finalidad de evitar mayores contagios.

“Que sean personas que tenemos conocimiento que tienen el virus pero que son asintomáticas, porque al final nosotros no somos una institución de salud, simplemente les podríamos brindar un espacio en el que pudieran dormir, bañarse y alimentarse adecuadamente”, dijo.

Agregó cuáles serán los albergues destinados para esta contingencia que, las y los directores de DIF de los demás municipios ya están informados para su uso.

Puntualizó que las y los directores de cada municipio en coordinación con SEDIF se encuentran trabajando con el manual operativo, es decir, el protocolo de actuación tanto de las personas contagiadas, y por su parte la Secretaría de Salud (Ssa) dará un curso especial para las asistentes sociales.

“Coepris y la Secretaría de Salud están preparando un curso especial para las asistentes sociales que nos van a apoyar. En el área de cocina no tenemos tanto problema porque las cocineras no tienen un contacto directo, sería únicamente para la gente que asiste o que da indicaciones, y se está haciendo un listado de materiales que la Secretaría de Salud me sugirió tener para que el personal porte, es decir, batas, guantes y cubrebocas y estaré firmando con nuestro personal el tema de seguir las medidas de higiene y distanciamiento”, manifestó.