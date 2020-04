SEDIF decide limitar acceso a personas ajenas en protección del personal y de menores

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.– A pesar de que se restringieron las visitas de todo tipo a los 28 niños y niñas de Casa Cuna Casa Hogar, continúan recibiendo apoyos de la ciudadanía, con las medidas de higiene necesarias para evitar cualquier posible contagio.

María Cristina Herrera Infante, directora general del SEDIF detalló que debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, y poco antes de que se suspendieran las actividades escolares, SEDIF había tomado la determinación de limitar el acceso a personas ajenas a Casa Cuna Casa Hogar, en protección del personal y de los menores.

“En el tema de las visitas, poco antes de que se suspendieron las clases en las escuelas, se tomó la determinación de limitar el acceso de personas ajenas a Casa Cuna Casa Hogar. Es decir, para quienes tienen convivencia, visita con los menores, se realizó un documento y se habló con los familiares que de pronto hacen este tipo de visitas y estuvieron de acuerdo”, dijo.

Herrera Infante precisó que, para la ciudadanía que pueda y de|see apoyar en especie, con ropa, juguetes, entre otros más, lo pueden hacer con las medidas de higiene necesarias; además agregó que los donantes no tienen contactos directo con los niños y niñas.

“La mayoría de las personas que aportan lo hacen de manera altruista y sin ningún otro objetivo, por lo que nosotros seguimos de puertas abiertas para recibir cualquier donativo que quisieran hacer; por supuesto que tendríamos que tomar las medidas de higiene para las cosas que ingresan a Casa Cuna. Y hoy en día Casa Cuna está operando de manera normal y cotidiana”, declaró.

En ese sentido, puntualizó que ante la pandemia por el Covid-19 al interior del inmueble se tomaron las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores y continuar con la atención a los menores.

“Para que las personas no estén entrando y saliendo por el tema de la contingencia, los turnos son más amplios. Entonces prácticamente las coordinadoras, las asistentes educativas, salvo el personal de enfermería y médico, están teniendo un turno más amplio para no tener salidas y entradas intermitentes”, concluyó.

Finalmente detalló que, actualmente la población en Casa Cuna Casa Hogar es de 28 niñas y niños con los que se continúa trabajando de manera normal y cotidiana en bienestar de los menores, para que puedan seguir con sus actividades recreativas, educativas y de salud.