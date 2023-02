La SEGOB sale en defensa de Yuridia contra “Ventaneando”

Tras darse a conocer la polémica entre Yuridia y el programa “Ventaneando”, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), condenó los comentarios realizados por parte dela conductora de espectáculos, Paty Chapoy, hacia el aspecto físico de la cantante, considerándolos como actos discriminatorios y violencia digital.

La SEGOB mostró su postura en un comunicado respecto a este tema, donde mencionó que la influencia de los medios de comunicación son una pieza clave que podrían fomentar actitudes y comportamientos violentos hacia las mujeres.

Asimismo, enfatizó que los comentarios realizados por la periodista a pesar de haberse realizado hace varios años, fomentan la discriminación en la sociedad, especialmente, la “gordofobia”, la cual limita los derechos humanos de las mujeres que no cumplen con los “estándares” impuestos, lo que afecta, principalmente, en su salud mental y puede ser un favor determinante que desencadene en algún trastorno alimenticio.

Finalmente, realizaron una invitación a los medios de comunicación para frenar este tipo de violencia contra las mujeres.

Matías Aranda defiende a su esposa Yuridia de “Ventaneando”

Tras el comunicado de la SEGOB, Matías Aranda, esposo de Yuridia, externó su opinión sobre el tema mediante su cuenta de Instagram, donde aseguró que la intérprete de “Ya te olvidé”, solo contó una pequeña de lo que supuestamente sufrió por años. Así como también dijo sentirse orgulloso de que su esposa rompiera el silencio.

“Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla. La vida al fin y al cabo pone a la gente en su lugar y llegó el momento”, escribió.

“No se trata de guerras, sólo de no callar más. Hay mucha más información que falta. Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero tuve que callar mucho. No pretendo hablar, pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan”, agregó.