Seguimos sin respuesta a nuestra demanda de reubicación y más olvidados: vecino de Chula Vista

Sergio Lozoya agradeció a Tribuna de Los Cabos y CPS Media por siempre darle voz a los vecinos de este fraccionamiento; ante su situación incierta desde hace 10 años porque sus viviendas están en medio de arroyos y refirió que los vecinos se reunirán este fin de semana a ver el documental “Olvidados” por TV Mar

San José del Cabo.- “Seguimos sin respuesta y hasta más olvidados, gracias a Tribuna de Los Cabos y a CPS Media por no olvidarnos”, así lo expresó Sergio Lozoya, líder de la colonia Chula Vista, tras comentar que se reunirá este domingo con los vecinos de este fraccionamiento para ver a través de TV Mar Los Cabos en el canal 10.1 el documental producido por esta empresa periodística. “Nuestro testimonio colectivo contra el agravio de la impunidad y la corrupción”.

“Hasta el momento autoridades no han hecho nada por cambiarnos de esta zona, hacernos justicia y hacer lo correcto, seguimos esperando volvimos a tener voto de confianza a este nuevo gobierno y no nos hacen caso, volvieron a construir el nuevo cana pluvial y se volvió a caer y más que nada, sí nos sentimos burlados hoy nos sentimos peor de burlados y olvidados, no ha llegado todavía esa justicia que esperábamos por parte de la Fiscalía General de la República”, expresó.

Ninguna justicia, nos sentimos hasta peor de olvidados y ahora ya tenemos la invasión y parece que están ayudando más a la invasión que a nosotros que pagamos impuestos y que tenemos la intención directa de pagar esos desarrollos que tenemos.

“Estamos pagando por una infamia, viviendas en medio del arroyo”, externó.

Es una propiedad que ya se devaluó totalmente y nos la cobraron a un precio , un crédito de 20 años que va a triplicar el precio y el costo-valor por la invasión por las condiciones en que se encuentra ahorita ya no vale nada, recalcó.

Un año más de miedo a cerrar la puerta de casa y que nos lleve y que vayamos hacia el río, todos los que estamos en el fraccionamiento Chula Vista tenemos miedo de que un día suceda esto.

Reconoció que Tribuna de Los Cabos y CPS Media, han dado fe de un testimonio de agravio contra la sociedad, y precisamente este sábado y domingo se estará proyectado en TV Mar este documental “Olvidados”, para dar testimonio de esta infamia para que familias que trabajan no vivan con miedo, sino con la alegría de seguir haciendo productivo este paraíso llamado Los Cabos.

“Les agradecemos mucho que ustedes no nos hayan olvidado, siempre nos hayan dado voz de nuestra situación de ya más de 10 años con estos gobiernos que nada más nos dan “atole con el dedo” y que seguimos siendo burlados por ellos”, sostuvo.

Mencionó que por supuesto todos los vecinos de Chula Vista se reunirán para ver el documental “Olvidados”, porque a tantos años de “Odile” y “Lidia” no les han hecho ningún tipo de justici