Aunque haya Guardia Nacional, las cosas seguirán igual: cabeños

El Congreso del Estado de Baja California Sur avaló recientemente la presencia del Ejército Mexicano en las calles hasta el 2028. Un tema que se abordó en la reciente visita de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México a la media península, así como la inseguridad en territorio sudcaliforniano.

Por lo que el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, informó sobre los datos de inseguridad en los cinco municipios del estado que cuentan con una población estimada de 798 mil habitantes, siendo Los Cabos el más poblado, seguido de La Paz y Comondú. Además, informó sobre la incidencia delictiva en el estado entre el mes de diciembre del 2018 a septiembre de 2022, abarcando delitos como robo a casa habitación, violación, extorsiones, lesiones dolosas, violencia familiar, trata de personas, narcomenudeo, robo a negocio y homicidios dolosos.

En tanto a Los Cabos, presenta el mayor número de incidencias delictivas, tanto de robo a casa habitación como violencia familiar, violación y extorsiones, de ahí le sigue La Paz, Comondú, Mulegé y Loreto.

Por esta razón, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos salió a las calles a conocer la opinión de la gente al respecto de la inseguridad que sienten en San José del Cabo, así como las acciones de la Guardia Nacional en las calles. Aunque muchos ciudadanos no estaban enterados de la presencia del Ejército Mexicano en la población, aún así opinaron al respecto.

En el caso de una ciudadana que no quiso dar su nombre, comentó lo siguiente acerca de la inseguridad que siente en San José del Cabo, quién refirió que esperaba que la incorporación de la Guardia Nacional funcionara, ya que no tenía muy buenas expectativas.

Sobre los casos de violación, Ojeda Durán mencionó que las cifras dicen que son 17 casos en Baja California Sur, siendo este un tema que va aumentando y que ocupa un segundo lugar a nivel nacional, algo que es alarmante.

Por otra parte, quien se identificó como Gabriela consideró que la inseguridad no ha bajado y mencionó que en el tema de los feminicidios aún no se ha hecho algo al respecto.

“La policía y la Gendarmería y todos ellos muchísimas veces trabajan incluso para ese tipo de cosas o podemos hacer llamadas o podemos hablar y realmente nunca se tiene respuesta concreta, entonces no lo considero, la verdad. Realmente que se tomen cartas en el asunto, no por poner a la Gendarmería en las calles quiere decir que realmente va a pasar algo. Como mujer, en cuestión a los feminicidios no se ha hecho absolutamente nada”.