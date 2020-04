Seguirá recolección de basura de manera normal: Servicios Públicos

Los Cabos.– Desde el inicio del XIII Ayuntamiento de Los Cabos que encabeza la alcaldesa Armida Castro Guzmán, se fijó como objetivo mejorar y hacer eficiente el servicio de recolección de basura; por ello, durante esta contingencia, la Dirección General de Servicios Públicos continuará efectuando el servicio, hasta que el sector Salud emita nuevas recomendaciones.

Lo anterior, lo dio a conocer Roberto Sandoval Montaño, director general de la dependencia, quien detalló que el servicio de recolección de basura se está realizando de manera normal y que no se ha recortado ninguna ruta, por lo que se está atendiendo al destino en su totalidad: “las recortaríamos si el problema del coronavirus pasa a fase 3, lo estudiaríamos bien y haríamos un recorte en las rutas”, explicó.

En ese sentido, dio a conocer que las cantidades de basura que se están recolectando diariamente oscilan entre 140 a 150 toneladas en San José del Cabo y en Cabo San Lucas, de 170 a 180 toneladas: “dicha delegación siempre ha generado más residuos sólidos”, -indicó-; lo que da como resultado un aproximado de 360 a 370 toneladas de basura diarias en todo el municipio.

Por último, Sandoval Montaño destacó que siguen cumpliendo con las indicaciones del sector Salud, haciendo uso del equipo de prevención necesario para el desarrollo de las actividades, añadió que es importante seguir las recomendaciones: “como dice la alcaldesa Armida Castro Guzmán quédate en tu casa, nosotros no podemos parar y debemos de estar al pendiente; pero quédate en tu casa para que no crezca el problema, y poderle ganar al coronavirus”, finalizó.