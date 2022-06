Seguiremos luchando por el libre acceso a nuestras playas: Oscar Leggs

Luego de aprobarse el cumplimiento de la sentencia dictada en el Juicio de Amparo Indirecto, promovido por Palmilla San José Inmobiliaria, S.A. de C.V. por conducto de su Representante Legal, Juan Antonio Aguilar Díaz, tramitado ante el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, bajo el número de expediente 138/2020.

La síndica municipal de Los Cabos, Alondra Torres García comentó que no es permitido la privatización de ningún acceso y ninguna playa del municipio.

“Si quiero dejar y aclarar que esta sindicatura y donde el maestro coincide haremos lo pertinente para que no se privaticen, ningún acceso de ninguna playa que ningún desarrollo, pues venga a hacer cosas arbitrarias que no estén apegadas a la normatividad y al derecho de todos los ciudadanos”.

Así mismo el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, mediante el uso de la palabra en la novena sesión pública extraordinaria de cabildo llamó inepto al síndico de la décima tercera Administración Alejandro Fernández.

“Es importante dejar en claro que la ineptitud del síndico anterior por que eso fue una ineptitud por no adoptar los recursos de revisión nos llevó a esta situación complicada de la cual nos toca hacerle frente como cabildo a pesar de no estar de acuerdo y a pesar de que tenemos que cumplir el mandato del juez no nos vamos a quedar con los brazos cruzados vamos a seguir luchando y vamos a seguir luchando por el libre acceso a nuestras playas”.