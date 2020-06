Según documentos filtrados por Anonymous Trump abusó sexualmente de una menor de 14 años

El grupo de hacktivistas reveló documentos en donde se acusa al presidente de Estados Unidos de violar a una menor

Vanguardia.- Tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos del policía del Departamento de Minneapolis, Derek Chauvin, las protestas no se han hecho esperar y ha sido tal el impacto, que los hacktivistas de Anonymous se hicieron presentes en los últimos días con revelaciones que a muchos han sorprendido.

Hacktivist Group Anonymous Returns To Expose Minneapolis Police Department And Donald Trump. Against impunity and the state sanctions street execution of #GeorgeFloyd. #IcantBreathe #GeorgeFloyd #BlackLivesMatterhttps://t.co/UqzGurBPpe — Anonymous (@YourAnonCentral) June 1, 2020

Una de estas revelaciones radica en una demanda en contra del presidente Donald Trump por violación a una menor de 14 años, documento que fue publicado por los hackers que continúan con las amenazas en contra del líder republicano, a quien también se le relaciona con la red de pederastia del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein.

Jane Doe, el seudónimo de la denunciante

Como parte de las protestas por el abuso de poder ejercido en contra de George Floyd, Anonymous no sólo amenazó al Departamento Policial de Minneapolis con revelar documentos en donde se demostraba que esta no era la primera vez que se actuaba de manera racista en contra de la población de la demarcación, sino también amenazó al gobierno de Donald Trump con dar a conocer las demandas que el presidente estadounidense ha recibido no sólo por pedofilia sino también por violación.

Y la amenaza se cumplió. En un documento revelado por Anonymous, se muestra una demanda realizada en contra de Donald Trump y Jeffrey Epstein. La denuncia la hace Jane Doe, quien procede bajo un seudónimo por ser menor de edad. En el documento quedaron asentadas las acusaciones en contra de ambos personajes por acciones como violación, conducta sexual incorrecta, actos sexuales penales, abusos sexuales, entre otras.

Un segundo testimonio firmado también bajo seudónimo con el nombre de Tiffany Doe, revela cómo es que ella, cuando trabajaba como reclutadora de menores para la red de pederastia de Jeffrey Epstein, invitó a la menor a una de las fiestas realizadas por el millonario. Ahí fue testigo de cómo fue obligada a realizar varios actos sexuales con Donald Trump.

Las declaraciones polémicas de Trump hacia Ivanka

A la par de estas denuncias que se presentaron contra Donald Trump, volvieron a salir a la luz las polémicas declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, en relación a su hija Ivanka.

“Si Ivanka no fuera mi hija, hubiera salido con ella”, indicó en el programa estadounidense The View.

La relación que tienen Ivanka y Donald Trump siempre se ha visto empañada por las actitudes que ambos tienen en público, lo que supone, como lo refirió alguna vez la activista y actriz Rosie O’Donell. “Hay una sensación de incesto espeluznante que prevalece mucho entre Donald Trump y sus hijos, o al menos con su hija. Muy espeluznante”, declaró O’Donell en alguna ocasión.