Según Fox vive al día por culpa del coronavirus

En una entrevista para el medio estadounidense CNN, Vicente Fox, quien fuera presidente de la república en el año 2000 al 2006, respondió algunas preguntas al periodista Camilo Egaña.

A causa de las medidas extraordinarias para enfrentar al coronavirus en México, el ex presidente expresó que “difícilmente” tiene para comer, ya que no ha podido sacar adelante sus fundaciones y su situación económica le permite “vivir al día”.

Entre las preguntas realizadas, una de ellas fue: “Dicen sus opositores que usted salió tres veces más rico que cuando entró a la presidencia”.

Vicente Fox hizo la “chillona” y respondió: “Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo. Sí, con una herencia de mi padre, que me heredó bienes aquí en el rancho, a los nueve hermanos”.

En este sentido agregó: “Hemos trabajado desde los seis, siete años. Yo trabajó aquí en el rancho. Hemos logrado salir adelante, la familia, los hermanos, tu servidor. Aquí no hay riqueza ni dinero escondido, y cualquiera que le busque, no la va a encontrar“.

Enfatizó: “Yo vivo prácticamente al día, todo mi dinero lo he metido a las fundaciones, todo el dinero que he ganado con conferencias que he dado“, de las cuales obtiene hasta 200 mil dólares.

En resumen el exmandatario, indicó que todo ese dinero ha sido donado a sus fundaciones como “Centro Fox” o “Vamos México”, o a instituciones que sirven a miles de “gente pobre, de gente necesitada”.

Por si fuera poco, aseguró haber sido el “mejor presidente de México”, los hechos están ahí hablan por sí sólos.

Todas estas declaraciones llaman la atención, ¿Quién se imagina a un empresario, propietario de un rancho, político y además EXPRESIDENTE de México? Por esta razón fue criticado en Twitter, por retar a la incredulidad de muchas personas