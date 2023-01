Invitan a darle una segunda vida a árboles navideños

La dirección de Servicios Públicos de Los Cabos arrancó la campaña de recolección de arbolitos de navidad, mismos que merecen una segunda oportunidad al convertirse en composta.

La encargada del Área de Cultura Ambiental, Zoila Chiquete Bastidas, informó que usará esta campaña para que no lleguen los pinos de navidad a los rellenos sanitarios, por ello, invita a la comunidad a depositarlos en los centros de acopio más cercanos, uno de ellos ubicado en la Colonia Guaymitas, en la dirección de Servicios Públicos Los Cabos.

“A través de las fiestas que hemos llevado, pues se ha tomado una consciencia de este tipo de acopio, no solamente aquí en San José, también en las zona norte y también en Cabo San Lucas y se llevará a la par, se están dejando los arbolitos en todas las Áreas de Servicios Públicos, se le han hecho las invitaciones, estamos desde el día 3 hasta el 31 de enero, esperado que la comunidad nos entregue sus arbolitos y si no tienen las posibilidades de traerlos, tiene el servicio con nosotros, nos pueden llamar, nosotros podemos ir a los domicilios a traerlos, con toda la intención de que no llegue a caer a los rellenos sanitarios”.