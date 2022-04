Seguridad pública de Los Cabos niega “cacería” de mujeres

Gran polémica o psicosis colectiva ha generado una ola de reportes de presuntos intentos de privación ilegal de la libertad o conocidos como “levantones” a mujeres o niñas en la entidad.

Sin embargo, en redes sociales han sido varios los reportes de jóvenes acusando que han sido víctimas de presuntos intentos de “levantones”, donde supuestamente han presenciado carros sospechosos en zonas escolares o colonias en el Municipio de Los Cabos.

Recientemente, también en grupos de WhatsApp estuvieron circulando unos audios donde uno de ellos menciona que, un supuesto elemento policíaco “revela” que tiene conocimiento de una “cacería de mujeres” y la entrega de 10 mil a 20 mil pesos a quien “levante” a una de ellas.

El segundo audio que causó más angustia a la comunidad muestra una voz femenina que indica que trabaja en la “Procuraduría” e indica que es cierto lo de “la cacería de mujeres”, por lo que llama a evitar salir a la calle después de las cuatro de la tarde, hora en que supuestamente comienza “el toque de queda”.

Existe un reporte que circula en grupos de WhatsApp donde se intentó robar a una menor en una escuela primaria de la colonia Santa Rosa, información que se desconoce su veracidad, no obstante Seguridad Pública de Los Cabos aseguró que dichos audios son falsos, por lo que pide a la población no entrar en pánico, no obstante, no está de más extremar precauciones.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desmiente que las publicaciones donde se acusa el robo de mujeres en la comunidad, además mencionan que, son rumores falsos los audios sobre desaparición de mujeres en Baja California Sur para su venta, ya que no existen reportes a través de C4 o C2 y no hay reportes o denuncias sobre esos delitos ante la dependencia procuradora de justicia.

Por lo que se invita a la ciudadanía a informarse por vías oficiales y medios de comunicación que manejan información oficial, guardando calma ante este tipo de información, que hasta el momento están siendo investigados por la División Cibernética del estado.

Si en caso de que usted sea víctima de algún hecho ilícito, o sea testigo de uno, de manera pronta se le solicita hacer saber a las autoridades y estas tomen cartas en el asunto.