Seguridad Pública de Los Cabos minimiza casos de policías sancionados

De acuerdo con una solicitud de información pública a través del portal de Transparencia, entre enero y noviembre de este año, la Contraloría de Los Cabos inició 87 expedientes de investigación en contra de personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.

Al respecto, Russel Rodas Moreno, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, señaló que desconoce dichos datos y que en esta administración son pocos los casos de sanciones a policías.

Pese a que el director sostiene que son pocos los casos en esta administración, información obtenida por CPS Noticias revela que la cifra de expedientes iniciados en contra de policías se disparó en el primer año del gobierno del alcalde Óscar Leggs.

Mientras en 2020 y 2021 se abrieron 69 y 62 investigaciones, en cada año, en contra de los elementos de seguridad, solo en lo que va de 2022, la cifra se incrementó a 87 indagatorias iniciadas por irregularidades y faltas administrativas.

A estas investigaciones se suman las sanciones emitidas por la Contraloría de Los Cabos, entre enero de 2021 y mayo de 2022, en contra de 20 policías municipales, nueve de ellos, suspendidos entre 10 a 30 días y cuatro fueron destituidos de sus cargos.

De acuerdo con datos oficiales del registro municipal de funcionarios públicos sancionados, los agentes encargados de velar por la seguridad los ciudadanos, fueron sancionados por cometer diversas conductas como extorsión, abuso de confianza y acoso, pero el director general de Seguridad Pública de Los Cabos negó que este año se hayan dado casos de extorsión.

“En este año no se ha detectado nada así de extorsión, en lo que va de mi administración, o mejor dicho esta administración no se han tenido los casos que me mencionas, a lo mejor fue en la administración pasada, pero no se ha llevado nada de extorsión”.