Semar lanza convocatoria de empleos en Los Cabos

El Sector Naval de Cabo San Lucas, lanzó una convocatoria de empleo a personas que ejerzan las siguientes carreras y oficios: licenciados en Derecho, albañiles, chofer, servicios generales de mantenimientos, oficinista, así como infante de Marina.

Como requisitos se piden: Ser mexicano por nacimiento, contar con una edad mínima de 18 a 30 años, estatura en varones de 1.63 y en damas de 1.55, aprobar los exámenes médicos, clínicos, y un perfil psicológico, así mismo deben contar con conocimientos del servicio en que desea desempeñarse, cumplir con el perfil de acuerdo a las directivas vigentes para el cumplimiento de las actividades navales.

No ser desertor de Fuerzas Armadas o haber pertenecido a alguna institución de procuración de justicia, como Seguridad Pública en los ámbitos federal, estatal o municipal, no contar con antecedentes penales, así como no contar con tatuajes, y si es el caso de contarlos, que estos no sean en lugares visibles y no rebasen la medida de 10cm x 10cm.

La documentación en original y copia que deben presentar es la siguiente: currículum, acta de nacimiento, CURP, carta de servicio militar, certificado de secundaria o preparatoria, Identificación oficial (INE), comprobante de domicilio, carta de no antecedentes penales, RFC (Constancia) y firma vigente.

Los futuros aspirantes deberán dejar la documentación en el Sector Naval de Cabo San Lucas ubicado en el boulevard Marina, colonia Centro, a un lado de la playa Coral Negro. El registro y más información sobre la documentación de SEMAR y SEDENA se hacen respectivamente en línea en páginas oficiales de dichas instituciones.

Para más información se pueden poner en contacto al correo electrónico: navcab.scc@semar.gob.mx así como comunicarse vía WhatsApp al 624 177 56 26 o hacerlo vía telefónica al 624 143 33 97.