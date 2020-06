Senadora dará la cara y batalla para que CFE apoye a BCS

Cabo San Lucas.- Lupita Saldaña Cisneros, senadora de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que el gobierno Federal no puede ser insensible al tema de los altos costos en la energía eléctrica, por lo que la senadora del blanquiazul dará la cara y la batalla para que los sudcalifornianos tengan los apoyos que otros estados tuvieron.

Destacó qué presentó un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que no realice los cortes de luz en Baja California Sur y otorgue a los consumidores un programa de subsidios como lo han hecho en otros estados.

Puntualizó que las diversas propuestas presentadas a las diversas autoridades y Comisión Federal de Electricidad para apoyar a los habitantes de la entidad, no se ha tenido ninguna respuesta, por lo que seguiremos insistiendo en el tema, incluso llevamos 10 mil firmas ciudadanas que lo solicitan

Reveló que en buscará sostener una reunión con integrantes de la Secretaría de Hacienda para obtener los apoyos que se han aplicado en otras entidades, “seguiremos dando batalla y la cara por los ciudadanos”.

Añadió que en los recorridos realizados en los diversos asentamientos de Cabo San Lucas muchas familias tienen la preocupación de cómo pagar los altos costos de la energía eléctrica, ya que muchos no tienen como pagar el recibo.

“Lamentamos que no exista un plan de rescate económico ni tampoco un apoyo a la gente que se quedo sin empleo. No hay medidas prorrogables en el pago de este servicio que la gente utiliza no por lujo sino por necesidad”.

Concluyó criticando como lamentable las declaraciones del Senador con licencia, Víctor Castro Cosío, al decir que los recibos deben pagarse, “nos parece desafortunadas esas declaraciones y que el gobierno federal no sea sensible y no voltee a ver lo que esta pasando en el país con el tema económico”.