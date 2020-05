SEP en Los Cabos a favor deI anuncio del gobernador de no regresar a las aulas hasta que se tengan condiciones de seguridad para alumnos

San José del Cabo.- El jefe de los Servicios Regionales de la SEP en Los Cabos, René Hernández Jiménez se pronunció a favor de lo anunciado por el gobernador del Estado Carlos Mendoza Davis, en el sentido de retornar a las clases no el primero de junio como se había anticipado, sino hasta que se tengan las condiciones de seguridad para los alumnos y toda la comunidad educativa.

El funcionario educativo enfatizó que tanto los maestros, directivos y trabajadores de la educación están puestos para reincorporarse a las aulas, siempre y cuando sea una decisión avalada por el Consejo de Salud que preside en el caso de Baja California Sur el gobernador Carlos Mendoza Davis y el secretario de Salud, Víctor George Flores.

“En definitiva, a favor de regresar cuando las medidas de seguridad estén lo suficientemente aptas para salvaguardar la salud de nuestros alumnos, y eso es muy importante porque si bien es cierto que la Secretaría de Educación Pública Federal manifestaba de primera instancia el primero de junio para regresar a las aulas, no todos los estados de la República presentan el mismo cuadro y la misma peligrosidad de la contingencia, y sabemos que nuestro estado, y específicamente nuestro municipio presenta una cantidad de infectados y una cantidad de fallecimientos considerables”.

Abundó que eso implica que se tomen medidas como éstas anunciadas por el Gobernador del Estado.

“Y bueno, nosotros como SEP, tanto Los Cabos y estatal estaríamos esperando a que el Gobernador se pronunciara y diera las instrucciones correspondientes para que nosotros pudiéramos regresar a clases, es imprescindible, nosotros estaríamos esperando esa decisión por parte del Consejo y en ese sentido nosotros acataríamos, pero sinceramente estaríamos no regresando este primero de junio sino estaríamos esperando las instrucciones correspondientes del Consejo que preside el Gobernador”, concluyó.

Con todo ello, reiteró se habrá de definir en los próximos días lo que pasará con el actual ciclo escolar, aunque adelantó que en general los alumnos han estado trabajando con los maestros y se tienen las condiciones para calificar en base a la tareas que resuelven los niños y jóvenes estudiantes.