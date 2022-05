“La SEP no es ninguna instancia sancionadora”, Meza Osuna

En marzo de este año, Román “N”, trabajador de la Secretaría de Educación Pública de mando superior, fue destituido de su cargo luego de que una empleada de la dependencia lo señalara de haber cometido el delito de ciberacoso sexual. Sin embargo, nuevamente se encuentra al frente de su puesto.

Al respecto, la titular de la SEP en Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, comentó que esta decisión fue tomada debido a que no se hizo la denuncia correspondiente ante el Órgano de Control Interno de la institución.

“En el caso de Román no está frente a grupos escolares. No está frente a la escuela. Por eso no lo puedo yo separar. Sin embargo, yo lo separé en un momento que creí adecuado, lo separé, pero regresó él porque la persona acusadora no quiso poner la denuncia ante el órgano interno de la secretaría”, explicó.