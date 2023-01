SEP no pagará sueldos a docentes que no firmen contrato

La titular de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, dio a conocer que no pagarán sueldos a aquellos trabajadores compensados y eventuales que no firmen su contrato. Esto, luego de que tanto el Movimiento Sindical Cabeño como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 3 recomendara no firmarlo en aquellos casos donde el docente no hubiese recibido con anterioridad un contrato eventual.

“Algunos trabajadores dejaron de firmar los contratos por algunos años, son muy pocos, pero se les ha dicho que sí tienen que firmar porque es el soporte que tiene la Secretaría de Educación Pública de que hay trabajadores eventuales y de que ellos están recibiendo un salario […] Nosotros no podremos entregarle su quincena a quien no haya firmado un contrato”, mencionó la funcionaria.

Docentes han expresado que esta situación incrementa la incertidumbre laboral. En este sentido, la secretaria explicó que la duración de ciertos contratos depende del ciclo escolar, y afirmó serán renovados.

“Algunos son del 1 de enero al 31 de diciembre, otros contratos por razones del ciclo escolar, algunos son del 1 de enero al 31 de agosto y se reanudan generalmente el 1 de septiembre. Terminan el 31 de agosto y se vuelven a renovar”, señaló.

Meza Osuna dijo que se espera que esta semana firme el personal educativo faltante. Sostuvo que el contrato también respalda los derechos laborales del trabajador.

En el tema de la homologación salarial, comentó que esta quincena se dio inicio con el proceso. Resaltó que fueron más de mil 200 trabajadores, que tienen 5 o más años de antigüedad, los que recibieron este beneficio.