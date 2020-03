Ser mujer policía. Declaraciones y experiencias.

(Notimex).- Me han discriminado. Los policías hacen comentarios sexistas. Me faltan herramientas de trabajo útiles. He sido víctima de abuso sexual.

Estas son algunas de las denuncias que hicieron las mujeres policías durante un sondeo realizado por Causa en Común.

Y no sólo son víctimas de la violencia, sino que tienen un trabajo de muy alto riesgo y mal pagado, expuso Pilar Déziga, investigadora de Causa en Común, al presentar el estudio “Ser Mujer Policía” realizado en el Estado de México y Nezahualcóyotl, y con perspectiva nacional.

Ellas son policías porque alguien más de su familia lo es o porque encontraron en la corporación un medio para superarse profesional y económicamente.

Pero en este camino también se han dado cuenta que ingresaron a una institución masculina.

A pesar de que la mujer puedo incorporarse a las instituciones policiales en 1930, sólo lo podía hacer en el área administrativa, abrirse paso ha sido difícil, hoy apenas representan el 20 por ciento de la fuerza del Estado.

En el informe, Déziga expuso que las mujeres son víctimas de discriminación en la Academia, también son revíctimizadas por sus propios compañeros, y sus mandos normalizan la violencia y carecen de perspectiva de género para establecer la relación de trabajo con subalternas femeninas.

La investigadora mencionó que ellas se ven en la encrucijada de o recibir un ascenso, o compartir más tiempo con su familia.

Las violencias de las que son víctimas refieren a que en el 68 por ciento de los casos, han recibido piropos ofensivos o comentarios lascivos; al 18 por ciento les han hecho alguna insinuación sexual; el 9 por ciento ha recibido fotos y comentarios con insinuaciones ofensivas; el 5 por ciento ha recibido manoseos, tocamientos, arrimones; al 1 por ciento la han intentado violar.

Sin embargo, sólo el 17 por ciento de las víctimas denunció a su agresor. De quienes sí denunciaron, el 54 por ciento reportó que no hubo ninguna sanción contra su agresor; en el 30 por ciento de los casos, sí sancionaron al victimario; 11 por ciento iniciaron la investigación del caso y el 5 por ciento sólo tomaron la denuncia.

Las que no denunciaron expusieron:

“No creí que sancionaran al agresor, tenía miedo a denunciar, no sabía que podía denunciar o no sabía donde denunciar”

Algunas inclusive consideran que la violencia es normal, que es lo que tienen que vivir en ese ambiente de trabajo.

Pero las mujeres no sólo son violentadas en su entorno laboral, sino también lo son afuera: el 39 por ciento ha sido víctima de discriminación; 7 por ciento de abuso físico y el 2 por ciento de abuso sexual.

Sobre el Estudio realizado

Este estudio aplicado en el Estado de México y Nezahualcóyotl es un espejo de lo que sucede en el resto del país. También se aplicaron encuestas en las corporaciones policiales de 28 entidades, con excepciones de Michoacán, Nayarit, Puebla y Tabasco, dijo la investigadora.

Las propuestas que hizo Causa en Común a las corporaciones policiales: mantener vigentes talleres de sensibilización de género, particularmente entre mandos e instructores; ampliar campañas informativas para incentivar la denunciar y dar seguimiento a las mismas; modificar los códigos de ética y conducta; garantizar las sanciones a los agresores y asegurar la integridad de la víctima después de la denuncia.

Este informe es el resultado de la aplicación de 300 encuestas; entrevistas a seis grupos de enfoques y cinco talleres con la participación de 150 policías. Fue financiado por Fondo Canadá.

Chantal Chastenay, Ministra Consejera y Jefa Adjunta de Misión, Embajada de Canadá en México, señaló que la prioridad de las autoridades debe ser combatir la violencia hacia las mujeres, así como los feminicidios.

Maribel Cervantes Guerrero, Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, dijo que hay seis mil policías en las corporaciones policiales y reconoció la gran desventaja que tienen frente al dominio de los hombres en la misma institución.

En el evento de la presentación del estudio también estuvo presente María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común.