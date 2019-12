Será a principios del 2020 cuando Madrugadores de Los Cabos entregue presea Forjador del Año

Recibirá el galardón la presidenta de Gente Joven por un Cambio, por su labor a favor de más de 400 jóvenes en el municipio, reveló el empresario madrugador Jesús Corral

San José del Cabo.- Será a principios del 2020 cuando el Grupo Madrugadores de Los Cabos entregará la presea Forjador del Año que en esta ocasión será para la señora Oangh Ash, presidenta de la Asociación Gente Joven por un Cambio, así lo dio a conocer el empresario madrugador, Jesús Corral González.

“Gente Joven por un Cambio, en próximas semanas, se convertirá en un organismo internacional que tiene mucho más presencia, puede recibir más y mejores donativos, que gente joven, que a pesar de ser muy importante su importancia reside en la localidad, es decir en Los Cabos, mientras que el otro, tiene apoyos internacionales que pueden venir de Estados Unidos y Canadá, este reconocimiento es básico para el desarrollo del crecimiento de esta fundación”, sostuvo.

Dijo que la entrega de la presea Forjador del Año busca como característica de los homenajeados su participación con la sociedad y desarrollo con la comunidad.

“Gente Joven por un Cambio está ayudando a más de 400 jóvenes menores de 18 años a que su desarrollo social deportivo sea muy intenso, muy activo, precisamente para que no estén perdiendo el tiempo para que no caigan en adicciones, en vicios y que canalicen toda esa energía que caracteriza a nuestros jóvenes precisamente en actividades deportivas y de integración social”.

Explicó que hay otro proyecto muy interesante a favor de los jóvenes del municipio, como lo es la construcción del Centro de Juventud, en un predio donado por el Municipio hace dos años; se construye una área importante para albergar espacios para que se puedan integrar los jóvenes en diferentes clubes, se construirá un banco de comida que no hay en todo el estado y también se les enseñará a los adolescentes a cultivar sus propios huertos familiares.

En este proyecto también se ha sumado Gente Joven por un Cambio, que será una de esas asociaciones que trabajarán en este Centro de Juventud que ya se está construyendo en la colonia Santa Rosa.