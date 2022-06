Hasta el segundo periodo de sesiones será analizada la Ley de Movilidad

Continúa generando polémica el tema de movilidad en Los Cabos, a pesar de que recientemente se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en ese sentido, el diputado de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT) y el secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que se está trabajando para poder crear una Ley de Movilidad; dejando claro que Baja California Sur carece como tal con una ley que regule la movilidad de la entidad.

“Recientemente se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que es un instrumento que nos va servir a nosotros, no solamente como referencia, si no porque estamos obligados en un plazo de 180 días poder armonizar nuestra legislación. Me quiero detener aquí poquito. No tenemos una Ley de Movilidad en Baja California Sur, por eso tenemos que crear una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial”.