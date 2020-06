Será construcción ejemplo para el arranque de las demás actividades económicas en BCS: Arquitectos

San José del Cabo.- De acuerdo a las certificaciones otorgadas por el Seguro Social y la Coepris, se irán reabriendo poco a poco las obras de construcción, esto es a nivel nacional y también en el municipio de Los Cabos, toda vez que la gran responsabilidad es activar la economía pero sin generar más contagios; es por ello que se están tomando todas las medidas de prevención y las acciones de sanitización y de sana distancia para que este reinicio de actividades a partir de hoy primero de junio, sea la punta de lanza para que arranquen las demás actividades económicas en el municipio y la entidad.

Así lo afirmó el presidente del Colegio de Arquitectos sección Los Cabos, Alberto Medina Chavarín, quien dijo que a nivel país solamente un 6 por ciento de las constructoras se reincorporarán al trabajo ‪este lunes‬ primero de junio, ya aprobado por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); en tanto que en el municipio de Los Cabos, en la primera semana reabrirán un 15 por ciento de las constructoras e irán haciéndolo gradualmente y de manera responsable, la idea es llegar en un mes, máximo dos, a tener todas las obras activadas.

Medina Chavarín observó que además reabrirán las empresas del ramo no con la misma capacidad de gente, pues no pueden entrar a trabajar el cien por ciento de la gente, tiene que ser algo gradual. La apertura del sector de la construcción va a ser lenta, con mucha responsabilidad, insistió.

Se empezará a trabajar con el 50 por ciento del personal o menos de lo que se tenía antes e ir incrementando paulatinamente para poder controlar los contagios y cumplir con los protocolos; sin embargo, observó que lo importante es regresar al trabajo productivo con todas las bases bien sustentadas y cumpliendo con las disposiciones de las autoridades para que sea un regreso seguro y no se ponga en riesgo la salud de los trabajadores.

Indicó el entrevistado que es un fuerte compromiso del sector de la construcción de que sea un regreso seguro, que no sea algo riesgoso que en lugar de avanzar genere un retroceso para los otros sectores económicos y es algo en lo que se ha estado trabajando mucho, en el tema de los protocolos, del cumplimiento estricto de los mismos, por lo que confió en que toda esta preparación dé los resultados esperados.

Hizo un llamado a aquellos constructores que no están afiliados a algún colegio, que asuman con igual entusiasmo esta responsabilidad, para que esta apertura sea con todos los protocolos, sin riesgos de nuevos contagios y así poco a poco ir incrementando el número de empresas y trabajadores, para con ello contribuir a mejorar la economía de este y los demás sectores.

Puntualizó que este sector de la construcción tiene la oportunidad de ser ejemplo en este regreso a la actividad y hay que asumir estos retos y así permitir que en breve sectores turísticos como el hotelero, restaurantero, tiempo compartido, DMC’s, también se vayan incorporando a la normatividad, para seguir siendo ejemplo en la atención y servicio turístico que siempre ha sido Los Cabos.