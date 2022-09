Serena Williams se retira tras casi 30 años de carrera

Serena Williams, leyenda del deporte estadounidense y considerada por la gran mayoría como la mejor tenista de la historia, ha puesto punto final a su carrera tras perder ante Ajla Tomljanovic en la tercera ronda del US Open.



Entre aplausos y ovaciones fue despedida Serena Williams, quien luego de disputar los últimos puntos de su carrera en la misma cancha de tenis que la vio nacer y crecer profesionalmente, no pudo evitar las lágrimas y solo tuvo palabras de agradecimiento para los asistentes.

Así mismo, la tenista de 40 años de edad quiso agradecerle a su hermana Venus Williams, con quien además de lograr grandes triunfos y regalar grandes encuentros, juntas marcaron una época en este deporte.

La nacida en Saginaw, Michigan, se despide del circuito profesional y lo hace con un palmarés histórico, presumiendo 39 títulos de Grand Slam (23 individuales, 14 dobles y 2 mixtos) y 4 medallas de oro olímpicas.

Fue en 1999 cuando con tan solo 17 años de edad, Williams conquistó su primer Slam y comenzó a forjar su leyenda dentro del tenis profesional.

Serena put up numbers we may never see again. pic.twitter.com/OYPGaQZcAq

— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2022